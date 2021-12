Brutte notizie per Gasperini: il giocatore costretto ad abbandonare il campo (Di martedì 21 dicembre 2021) Termina in anticipo la partita di Duvan Zapata. L’attaccante colombiano ha accusato un dolore di natura muscolare probabilmente all’adduttore, sul finire del primo tempo. In seguito ad uno scatto in profondità, l’ex bomber della Sampdoria ha interrotto la corsa, chiedendo immediatamente il cambio per evitare l’aggravarsi della situazione. Zapata, Atalanta, infortunioIl giocatore è stato prontamente sostituito da Gian Piero Gasperini. Al suo posto è subentrato Luis Muriel, inizialmente escluso dagli undici titolari. POTREBBE INTERESSARTI: Si ferma il giocatore seguito dalla Fiorentina: si teme un lungo stop! Leggi su rompipallone (Di martedì 21 dicembre 2021) Termina in anticipo la partita di Duvan Zapata. L’attaccante colombiano ha accusato un dolore di natura muscolare probabilmente all’adduttore, sul finire del primo tempo. In seguito ad uno scatto in profondità, l’ex bomber della Sampdoria ha interrotto la corsa, chiedendo immediatamente il cambio per evitare l’aggravarsi della situazione. Zapata, Atalanta, infortunioIlè stato prontamente sostituito da Gian Piero. Al suo posto è subentrato Luis Muriel, inizialmente escluso dagli undici titolari. POTREBBE INTERESSARTI: Si ferma ilseguito dalla Fiorentina: si teme un lungo stop!

