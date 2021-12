Borsino del Quirinale a un mese dal voto. Le strategie (confuse) partito per partito (Di martedì 21 dicembre 2021) A un mese dall’elezione del successore di Mattarella, il Borsino dei candidati assomiglia ancora molto a un gioco di fantasia. Tra vertici, incontri più o meno segreti e casuali presentazioni di libri. Ma in filigrana si individuano se non le strategie almeno gli obiettivi. Mentre si loda l’idea del “presidente condiviso”, ognuno pesa le proprie carte. Il centrodestra ha i numeri per darle, ma l’attivismo di Berlusconi e il silenzio di Draghi mettono in stallo gli altri due alleati. Il Pd respinge l’incubo del Cavaliere, si rassegnerebbe a Draghi ma spererà fino all’ultimo in un ripensamento di Mattarella che non tenda come un elastico la legislatura e il patto con i grillini. Di contorno, c’è il feeling tra Letta e Meloni in chiave di legittimazione bipolarista della leadership reciproca, versione Sandra e Raimondo della politica. ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 21 dicembre 2021) A undall’elezione del successore di Mattarella, ildei candidati assomiglia ancora molto a un gioco di fantasia. Tra vertici, incontri più o meno segreti e casuali presentazioni di libri. Ma in filigrana si individuano se non lealmeno gli obiettivi. Mentre si loda l’idea del “presidente condiviso”, ognuno pesa le proprie carte. Il centrodestra ha i numeri per darle, ma l’attivismo di Berlusconi e il silenzio di Draghi mettono in stallo gli altri due alleati. Il Pd respinge l’incubo del Cavaliere, si rassegnerebbe a Draghi ma spererà fino all’ultimo in un ripensamento di Mattarella che non tenda come un elastico la legislatura e il patto con i grillini. Di contorno, c’è il feeling tra Letta e Meloni in chiave di legittimazione bipolarista della leadership reciproca, versione Sandra e Raimondo della politica. ...

Advertising

HuffPostItalia : Borsino del Quirinale a un mese dal voto. Le strategie (confuse) partito per partito - TuttoFanta : ?Siamo arrivati al giro di boa e #Frattesi è una delle sorprese del #Sassuolo. ??Analizziamo i suoi numeri in ottic… - Bubu_Inter : RT @TuttoFanta: ?? Problema muscolare per un #Praet giocatore del #Torino #fantacalcio #indisponibili - LucaDiLeonardo_ : RT @TuttoFanta: ?? Problema muscolare per un #Praet giocatore del #Torino #fantacalcio #indisponibili - TuttoFanta : ?? Problema muscolare per un #Praet giocatore del #Torino #fantacalcio #indisponibili -