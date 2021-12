Biagio Antonacci: è nato Carlo, il terzo figlio del cantante (Di martedì 21 dicembre 2021) Questa mattina Biagio Antonacci ha sorpreso i fan con un post sui social che annunciava la nascita di Carlo, suo terzo figlio avuto con la compagna Paola Cardinale. In breve tempo sono arrivate le congratulazioni di colleghi e altri personaggi del mondo dello spettacolo. Leggi su piusanipiubelli (Di martedì 21 dicembre 2021) Questa mattinaha sorpreso i fan con un post sui social che annunciava la nascita di, suoavuto con la compagna Paola Cardinale. In breve tempo sono arrivate le congratulazioni di colleghi e altri personaggi del mondo dello spettacolo.

