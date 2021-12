Bayern Monaco, contatti per il rinnovo di Coman: occhio a due club (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il Bayern Monaco ha riallacciato i contatti con l’entourage di Coman per il rinnovo di contratto: sul francese ci sono due club inglesi Il Bayern Monaco ha riallacciato i contatti con l’entourage di Kingsley Coman per il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza al 30 giugno 2023. Come riportato dal quotidiano tedesco Bild, sulle tracce del francese ci sono anche Liverpool e Manchester United. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ilha riallacciato icon l’entourage diper ildi contratto: sul francese ci sono dueinglesi Ilha riallacciato icon l’entourage di Kingsleyper ildel contratto, attualmente in scadenza al 30 giugno 2023. Come riportato dal quotidiano tedesco Bild, sulle tracce del francese ci sono anche Liverpool e Manchester United. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Monaco UFFICIALE - Bundesliga a porte chiuse dal 28 dicembre La ripresa è prevista per il prossimo 7 gennaio, quando è previsto il match tra Bayern Monaco e Borussia Moenchengladbach. Ultime calcio La Bundesliga a porte chiuse A partire dal 28 dicembre, ...

Roma, piace Tousart: anche il Tottenham su Grillitsch. Reynolds verso l'estero Per la difesa si continua a monitorare Bouna Sarr del Bayern Monaco come alternativa a Karsdorp , così come Henrichs del Lipsia che spinge per la cessione . In mezzo al campo invece il nome nuovo è ...

Bayern Monaco, Hainer parla dei rinnovi di Sule e Koman Calciomercato.com Bayern Monaco, contatti per il rinnovo di Coman: occhio a due club ASCOLTA Il Bayern Monaco ha riallacciato i contatti con l’entourage di Coman per il rinnovo di contratto: sul francese ci sono due club inglesi Il Bayern Monaco ha riallacciato i contatti con l’entour ...

SAN PAOLO, INGAGGIATO RAFINHA Il San Paolo ha annunciato l'ingaggio di Rafinha. L'ex terzino di Bayern Monaco e Genoa, oggi 36enne, era svincolato e ha firmato per una stagione ...

