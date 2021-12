Avvisi bonari, diritto di difesa sempre più limitato: la denuncia di De Lise (Di martedì 21 dicembre 2021) Gli Avvisi bonari, arrivati a migliaia di italiani nei giorni scorsi, continuano a rappresentare un problema malgrado la proroga fissata al 16 dicembre scorso (con cinque giorni di tolleranza). Lo rileva anche Matteo De Lise, presidente dell’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, in una lettera inviata al direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, che denuncia: “In tema di Avvisi bonari, i tempi per garantire al contribuente di esercitare appieno il proprio diritto alla difesa e fornire i chiarimenti necessari per annullare o rideterminare la pretesa sono troppo brevi. A imprese, famiglie e ai professionisti che li seguono, viene chiesto di rispettare la scadenza di trenta giorni per raccogliere ... Leggi su fmag (Di martedì 21 dicembre 2021) Gli, arrivati a migliaia di italiani nei giorni scorsi, continuano a rappresentare un problema malgrado la proroga fissata al 16 dicembre scorso (con cinque giorni di tolleranza). Lo rileva anche Matteo De, presidente dell’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, in una lettera inviata al direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, che: “In tema di, i tempi per garantire al contribuente di esercitare appieno il proprioallae fornire i chiarimenti necessari per annullare o rideterminare la pretesa sono troppo brevi. A imprese, famiglie e ai professionisti che li seguono, viene chiesto di rispettare la scadenza di trenta giorni per raccogliere ...

Advertising

CommTelematico : #CIVIS Avvisi bonari, cartelle e altri atti di recupero: come superare la situazione di impasse creatasi in questo… - bizcommunityit : Cartelle, Irap, avvisi bonari: come potrebbero cambiare le scadenze del 30 novembre #scadenzefiscali - Gigi412Po : A me in questi giorni hanno regalato anche degli avvisi esattoriali ' bonari'.. Cosa vuol dire ? Che posso far fint… - bizcommunityit : Cartelle, Irap, avvisi bonari: come potrebbero cambiare le scadenze del 30 novembre #scadenzefiscali - palermo24h : Siracusa. «Anche gli avvisi bonari devono rientrare nella rottamazione quater, per evitare ingiuste sperequazioni f… -

Ultime Notizie dalla rete : Avvisi bonari Il decreto fisco lavoro è legge In materia di riscossione, è previsto che le cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 siano pagate entro 180 giorni; inoltre, per gli avvisi bonari scadenti dall'8 ...

Cartelle esattoriali, rischio caos: le Faq urgenti dell'Agenzia delle Entrate Ancora peggio, tra cavilli e rinvii, non tutti riescono a monitorare la propria condizione debitoria, complici anche gli avvisi bonari differiti e le notifiche per 'avvenuto deposito' di documenti ...

Avvisi bonari, cartelle e altri atti di recupero: come superare l'impasse Commercialista Telematico | Software fiscali, ebook, formulari e videoconferenze accreditate Cartelle, Irap, avvisi bonari: come potrebbero cambiare le scadenze del 30 novembre Per il tax day del 30 novembre cittadini e imprese attendono di conoscere da Governo e Parlamento se avranno più tempo per saldare i loro .... Nuove scadenze che se arriveranno saranno rese note dal G ...

I temi della 64esima puntata di Euroconference In Diretta Quest’oggi, alle ore 9, il 64esimo appuntamento con Euroconference In Diretta, l’ultimo prima della pausa natalizia. Nella sessione di aggiornamento in evidenza gli accadimenti della settimana appena ...

In materia di riscossione, è previsto che le cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 siano pagate entro 180 giorni; inoltre, per gliscadenti dall'8 ...Ancora peggio, tra cavilli e rinvii, non tutti riescono a monitorare la propria condizione debitoria, complici anche glidifferiti e le notifiche per 'avvenuto deposito' di documenti ...Per il tax day del 30 novembre cittadini e imprese attendono di conoscere da Governo e Parlamento se avranno più tempo per saldare i loro .... Nuove scadenze che se arriveranno saranno rese note dal G ...Quest’oggi, alle ore 9, il 64esimo appuntamento con Euroconference In Diretta, l’ultimo prima della pausa natalizia. Nella sessione di aggiornamento in evidenza gli accadimenti della settimana appena ...