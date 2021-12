Audrey Ubeda | «Io | violentata dal mio ex | quella magistrata che lo giustifica è uno choc»

Leggi su open.online

(Di martedì 21 dicembre 2021) Nei giorni scorsi abbiamo parlato della richiesta di archiviazione a Benevento nei confronti di una denuncia per violenza domestica e stupro. Nelle motivazioni la pubblica ministera ha scritto che i violenti atti sessuali denunciati dalla donna sono «fatti carnali che devono essere ridimensionati nella loro portata», anche perché risalenti «in una fase del rapporto coniugale in cui ‘lei’ ha messo seriamente in discussione la relazione, meditando la separazione». La pm si è espressa anche sui rapporti non consensuali, sostenendo che «è comune negli uomini dover vincere quel minimo di resistenza che ogni donna, nel corso di una relazione stabile e duratura, nella stanchezza delle incombenze quotidiane, tende a esercitare quando un marito» – che tra l’altro in questo caso «appare particolarmente amante della materia» – tenta un approccio sessuale. La storia di ...