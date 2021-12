Ascoltare Drake mentre corri ti fa andare più lento (Di martedì 21 dicembre 2021) Con Drake in cuffia durante il running vai più piano, con Beyoncé più veloce. È il risultato di uno studio condotto dal brand di pronto moda Pour Moi, che ha cronometrato i tempi di 20 runner e le diverse velocità che mantenevano ascoltando un ventaglio di artisti. Ognuno veniva ascoltato per la distanza di un chilometro. Si tratta quindi di uno studio puramente empirico, non basato su indagini scientifiche. I risultati sono stati compilati registrando i tempi di corsa dei 20 corridori. La velocità veniva misurata tramite un dispositivo fitness intelligente. Per ogni corsa, Pour Moi ha analizzato la distanza totale percorsa (km), il tempo totale, tempo parziale in km, il passo medio per km, la differenza di ritmo media (tra artisti ascoltati), per poi calcolare la differenza di velocità per musicista. Pour Moi ne ha dedotto, empiricamente, quali sono ... Leggi su gqitalia (Di martedì 21 dicembre 2021) Conin cuffia durante il running vai più piano, con Beyoncé più veloce. È il risultato di uno studio condotto dal brand di pronto moda Pour Moi, che ha cronometrato i tempi di 20 runner e le diverse velocità che mantenevano ascoltando un ventaglio di artisti. Ognuno veniva ascoltato per la distanza di un chilometro. Si tratta quindi di uno studio puramente empirico, non basato su indagini scientifiche. I risultati sono stati compilati registrando i tempi di corsa dei 20dori. La velocità veniva misurata tramite un dispositivo fitness intelligente. Per ogni corsa, Pour Moi ha analizzato la distanza totale percorsa (km), il tempo totale, tempo parziale in km, il passo medio per km, la differenza di ritmo media (tra artisti ascoltati), per poi calcolare la differenza di velocità per musicista. Pour Moi ne ha dedotto, empiricamente, quali sono ...

