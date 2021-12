Amici 21, Cosmary in lacrime: “Mi sento sminuita” (Di martedì 21 dicembre 2021) Cosmary FASANELLI SI SENTE “IL BRUTTO ANATROCCOLO DELLA DANZA”: GLI INSEGNAMENTI DI ALESSANDRA CELENTANO LA BUTTANO GIÚ Nella puntata del daytime di Amici 21 andata in onda martedì 21 Dicembre su Canale 5, viene mostrata un’altra gara di ballo per gli allievi della scuola. A partecipare è anche la new entry Cosmary Fasanelli. LEGGI ANCHE Amici 21, due allieve di Rudy Zerbi a rischio eliminazione Ogni settimana, gli allievi di ballo della scuola di Maria De Filippi, affrontano una gara con una tematica centrale. Quindi per lo più, sono coreografie d’improvvisazione basate sull’interpretazione. Nella gara che i ragazzi e le ragazze hanno affrontato nell’ultima settimana, il tema era “Libertà vs costrizione”. Gli allievi hanno anche avuto a disposizione due oggetti di scena, ossia due maschere che rispettivamente ... Leggi su 361magazine (Di martedì 21 dicembre 2021)FASANELLI SI SENTE “IL BRUTTO ANATROCCOLO DELLA DANZA”: GLI INSEGNAMENTI DI ALESSANDRA CELENTANO LA BUTTANO GIÚ Nella puntata del daytime di21 andata in onda martedì 21 Dicembre su Canale 5, viene mostrata un’altra gara di ballo per gli allievi della scuola. A partecipare è anche la new entryFasanelli. LEGGI ANCHE21, due allieve di Rudy Zerbi a rischio eliminazione Ogni settimana, gli allievi di ballo della scuola di Maria De Filippi, affrontano una gara con una tematica centrale. Quindi per lo più, sono coreografie d’improvvisazione basate sull’interpretazione. Nella gara che i ragazzi e le ragazze hanno affrontato nell’ultima settimana, il tema era “Libertà vs costrizione”. Gli allievi hanno anche avuto a disposizione due oggetti di scena, ossia due maschere che rispettivamente ...

