Almanacco del 21-12-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 dicembre 2021)del giorno martedì 21 dicembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Pietro canisio nome Pietro Che viene dal latino tratto assoluta del Greco Patrol significato di pietra roccia comune a entrambe le lingue vince il proverbio muro fatto in inverno dura in eterno sono nati oggi Filippo Tommaso Marinetti Moira Orfei Jane Fonda Roger gli auguri ai nostri nativi oggi le abbiamo fatte andiamo a salutare Maria Rachele Rita Gabriele Buona giornata Gabriele che fa anche un anniversario particolare è quindi tantissimi auguri Virginia che fa gli auguri alla sua mamma per la visita anche così Antonello buona giornata ancheAntonella Mercedes V anziché tantissimo in questa inizio giornata E allora andiamo a fare il nostro viaggio nel tempo 21 dicembre nell’emisfero boreale è tradizionalmente il solstizio d’inverno con meno ore di luce nel corso ...