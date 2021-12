Variante Omicron | due casi nelle Marche | ad Ancona e Ascoli Piceno

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Primi duediindividuati dal laboratorio di Virologia degli Ospedali Riuniti diin due campioni provenienti uno dalla provincia die uno dalla provincia di. Si tratta di due uomini. Complessivamente nella giornata odierna erano stati sequenziati 15 campioni. I due tamponi erano stati effettuati invece nella giornata di venerdì. Ora è partito il tracciamento per individuare i contatti stretti dei due soggetti. Il primo caso diera stato certificato dall’Istituto Spallanzani di Roma: si trattava di una donna di Tolentino arrivata in Italia dal Sudafrica con un volo dell’Ethiopian Airlines. “L’arrivo della...

Agenzia_Ansa : FLASH | Il Regno Unito ha registrato nelle ultime 24 ore oltre 12 mila casi di Omicron. Il totale dei contagi con… - AurelianoStingi : Nelle ultime settimane ho postato questa tabella per farvi apprezzare la potenza devastante dei vaccini. Purtroppo… - Ruffino_Lorenzo : Draghi e Speranza dicono che abbiamo un vantaggio con Omicron sul resto d'Europa, ma molto probabilmente non è vero… - emanuelewolves : RT @mariate29877567: l’OMS si chiede perché la variante Omicron si diffonde nei paesi con alto tasso di immunizzazione Già perche? - schnitzlerrr : RT @gianlucac1: 'Prima di decidere dobbiamo vedere quanto è diffusa la variante Omicron' Mario Draghi Uno stenta a credere a quello che s… -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Omicron

... le regioni italiane corrono ai ripari e anticipano le mosse del governo varando strette territoriali per contenere il contagio dalla nuova. E così dalla Lombardia alla Sicilia , ...Non è ancora noto se lasia stata responsabile dei casi rilevati. Le regole di Royal Caribbean impongono che tutti i viaggiatori a bordo di una nave di età pari o superiore a 12 anni ...L’Italia davanti a uno scenario di maggiori restrizioni in vista delle feste, con la costante legata all’aumento di casi da variante Omicron che non permette di abbassare la guardia. La risposta di Pr ...Il 15 dicembre le sequenze depositate erano 17 e attualmente sono 60. È salita dallo 0,5% all'1,1,% nell'arco di cinque giorni la percentuale di casi di Covid-19 dovuti alla variante Omicron: lo indic ...