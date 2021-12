Uomo di 66 anni compra un cartellone pubblicitario per trovare l’anima gemella | “Desidero reciproci atti di gentilezza”

(Di lunedì 20 dicembre 2021) “Cercasi brava donna, tra i 50 e i 55, per chiacchiere, passeggiate edi“, ecco l’appello lanciato da Jim Bays, un 66enne single che vive in Texas. E fin qui nulla di strano. Se non fosse che per rendere il messaggio più efficace lo ha fatto stampare su un megacon tanto di foto e numero telefonico. Come riportato dal Daily Mail, il signore, trasferitosi da poco da Washington, ha dichiarato di aver ricevuto diverse chiamate e messaggi vocali dal mese di novembre ad oggi. Al momento, però, nessuna donna ha fatto al caso suo. Sarà forse per le aspettative troppo alte? Bays ha infdichiarato che la miglior candidata sarebbe niente poco di meno che Jennifer Aniston. Dopo due matrimoni e 5 figli, adesso vorrebbe una partner con cui trascorrere ...

Advertising

ProvinciadiRE : Il decesso comunicato oggi si riferisce a • 1 uomo di 90 anni residente a Correggio - FQMagazineit : Uomo di 66 anni compra un cartellone pubblicitario per trovare l’anima gemella: “Desidero reciproci atti di gentile… - amenoklean : RT @ChanceGardiner: Uomo di 23 anni Dopo la 2a dose Pfizer: Febbre e dolore toracico ? Miocardite 'I medici devono essere consapevoli… - claudiocancian3 : RT @ChanceGardiner: Uomo di 29 anni Miocardite dopo la 1a dose Moderna - Rossell66297010 : @Matilde44966513 Ci sta !! Ma un uomo di 60 anni può secondo te dare dei giudizi estetici su una ragazza di 20 ? Lo trovo fuori luogo -

Ultime Notizie dalla rete : Uomo anni

'Ma questo non significa che gli abbia strappato una promessa, questo no', mette le mani avanti oggi Micciché, primo fan dell'di Arcore: 'Conosco il presidente Berlusconi da troppi, sono ...Unarmato di coltello, 'conosciuto per problemi psichiatrici', ha preso in ostaggio due donne in ... Il sequestratore, 'di una cinquantina d'', tiene le due donne in ostaggio in una boutique nel ...Nella tarda mattina di ieri, domenica 19 dicembre, è venuto a mancare Pietro Crementi, per tutti Pirì, anima e incarnazione stessa della 100 Km del Passatore.Nella tarda mattina di ieri, domenica 19 dicembre, è venuto a mancare Pietro Crementi, per tutti Pirì, anima e incarnazione stessa della 100 Km del Passatore.