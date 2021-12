Un positivo nella Salernitana, stop alla partenza per Udine (Di lunedì 20 dicembre 2021) SALERNO (ITALPRESS) – Il calcio italiano torna a fare i conti col coronavirus.E' a forte rischio rinvio Udinese-Salernitana, a causa di una positività al Covid-19 nel gruppo squadra dei campani. La società granata, infatti, ha reso noto che “a seguito della rilevata positività al Covid-19 da parte di un calciatore, l'ASL di Salerno ha fatto divieto assoluto di far intraprendere il viaggio della squadra per la trasferta di Udine con volo di linea così come programmato. A seguito di ciò è stato applicato il protocollo attualmente in vigore e tutti componenti del gruppo squadra si sono sottoposti nel pomeriggio a tamponi molecolari.Qualora i tamponi risultassero negativi la società ha già predisposto la partenza della squadra per la giornata di domani con un volo privato. Seguiranno – conclude la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) SALERNO (ITALPRESS) – Il calcio italiano torna a fare i conti col coronavirus.E' a forte rischio rinviose-, a causa di una positività al Covid-19 nel gruppo squadra dei campani. La società granata, infatti, ha reso noto che “a seguito della rilevata positività al Covid-19 da parte di un calciatore, l'ASL di Salerno ha fatto divieto assoluto di far intraprendere il viaggio della squadra per la trasferta dicon volo di linea così come programmato. A seguito di ciò è stato applicato il protocollo attualmente in vigore e tutti componenti del gruppo squadra si sono sottoposti nel pomeriggio a tamponi molecolari.Qualora i tamponi risultassero negativi la società ha già predisposto ladella squadra per la giornata di domani con un volo privato. Seguiranno – conclude la ...

