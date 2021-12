Traffico droga: capo ultrà Milan in silenzio davanti al gip (Di lunedì 20 dicembre 2021) Si è avvalso della facoltà di non rispondere Luca Lucci, il capo della Curva Sud Milanista tra gli arrestati nell’inchiesta Milanese che ha portato venerdì scorso ad 8 misure cautelari e con al centro un Traffico di droga. Il 40enne ha deciso di rimanere in silenzio nel corso dell’interrogatorio di garanzia davanti al gip Fabrizio Filice. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 20 dicembre 2021) Si è avvalso della facoltà di non rispondere Luca Lucci, ildella Curva Sudista tra gli arrestati nell’inchiestaese che ha portato venerdì scorso ad 8 misure cautelari e con al centro undi. Il 40enne ha deciso di rimanere innel corso dell’interrogatorio di garanziaal gip Fabrizio Filice. L'articolo

