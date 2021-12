Scherma, Azzi “Nel 2022 mi aspetto esperimenti e vittorie” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il Presidente della Federazione Italiana Scherma traccia all’Italpress il bilancio del 2021 e guarda al prossimo anno. gm/mrv su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il Presidente della Federazione Italianatraccia all’Italpress il bilancio del 2021 e guarda al prossimo anno. gm/mrv su Il Corriere della Città.

Ultime Notizie dalla rete : Scherma Azzi Azzi "Vogliamo valorizzare giovani, Milano 2023 grande sfida" Al termine di un anno "complicato dal Covid", il presidente della Federazione italiana scherma Paolo Azzi guarda avanti con fiducia. L'Olimpiade di Tokyo ha regalato alla Fis cinque medaglie, "una ...

Scherma, Azzi "Nel 2022 mi aspetto esperimenti e vittorie" L'Ecodelsud.it Azzi “Vogliamo valorizzare giovani, Milano 2023 grande sfida” ROMA (ITALPRESS) – “Dal 2022 mi aspetto chiaramente delle vittorie, dei risultati importanti perchè abbiamo grandi atleti. Allo stesso tempo mi aspetto però una stagione di esperimenti e di prove, per ...

“Le leggende della scherma”: in un libro tutti i campioni e i loro segreti È in libreria il volume del giornalista Splendore che racconta i grandi protagonisti della scherma italiana, dai primi maestri del Settecento al Dream Team Vezzali-Trillini fino ai campioni contempora ...

