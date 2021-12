Patenti A e B - Cambia lesame di teoria: ecco tutte le novità (Di lunedì 20 dicembre 2021) Da oggi ogni candidato avrà a disposizione 40 secondi, in media, per rispondere a ogni domanda invece dei precedenti 45. l'effetto della riforma dell'esame di teoria per le Patenti A e B (A1, A2, A, B1, B e BE) deciso dal ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili con il decreto del 27 ottobre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 9 dicembre scorso. Davanti ai monitor delle aule informatizzate della Motorizzazione civile, infatti, i candidati devono rispondere a meno quesiti, 30 invece di 40, ma hanno meno tempo a disposizione, 20 minuti invece di 30. Dunque, in media, cinque secondi in meno per ogni affermazione proposta dal computer, a cui, ricordiamo, bisogna rispondere V (vero) o F (falso). Invariata la percentuale ammissibile di errori, pari al 10%. E, dunque, non più di tre risposte sbagliate (si considerano tali, ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 20 dicembre 2021) Da oggi ogni candidato avrà a disposizione 40 secondi, in media, per rispondere a ogni domanda invece dei precedenti 45. l'effetto della riforma dell'esame diper leA e B (A1, A2, A, B1, B e BE) deciso dal ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili con il decreto del 27 ottobre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 9 dicembre scorso. Davanti ai monitor delle aule informatizzate della Motorizzazione civile, infatti, i candidati devono rispondere a meno quesiti, 30 invece di 40, ma hanno meno tempo a disposizione, 20 minuti invece di 30. Dunque, in media, cinque secondi in meno per ogni affermazione proposta dal computer, a cui, ricordiamo, bisogna rispondere V (vero) o F (falso). Invariata la percentuale ammissibile di errori, pari al 10%. E, dunque, non più di tre risposte sbagliate (si considerano tali, ...

