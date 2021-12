Parlamento | Stefano Pd a Casellati | ' accorpamento Politiche Ue non convince'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic (Adnkronos) - "In riferimento alla riduzione del numero dei parlamentari, stabilita con la legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, da applicarsi a partire dalla prossima Legislatura, e in considerazione delle proposte di modifica del Regolamento in discussione presso la Giunta del Regolamento del Senato, apprendo che si potrebbe profilare una ipotesi didella Commissionedell'Unione europea con la Commissione affari esteri e con la Commissione difesa". Lo scrive il presidente della commissioneeuropee Dario, del Pd, in una lettera alla presidente del Senato Elisabetta. "Si tratterebbe di una soluzione che nonnon solo per le prevedibili difficoltà organizzative nel fondere attività così diverse sul piano ...