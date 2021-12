Nuoto, Mondiali vasca corta: Alessandro Miressi in semifinale con il secondo tempo dei 100 sl, Zazzeri qualificato col brivido (Di lunedì 20 dicembre 2021) Acqua bianca nella piscina dell’Etihad Arena, sede dei Mondiali 2021 di Nuoto in vasca corta. Nella piscina da 25 metri di Abu Dhabi batterie dei 100 stile libero che hanno riguardato l’Italia e in cui dei segnali sono arrivati. Il riferimento è ad Alessandro Miressi, argento negli ultimi Europei in vasca corta a Kazan, che ha realizzato il secondo tempo delle batterie di 46.30, preceduto dal talentuoso canadese Joshua Liendo Edwards (46.26) nel computo complessivo. Una prova in gestione quella del torinese che ha saputo distribuire bene lo sforzo, con un passaggio ai 50 metri non esagerato da 22.34. Nelle semifinali assisteremo a uno sviluppo diverso nel quale l’azzurro spingerà di più per far valere il proprio peso ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 dicembre 2021) Acqua bianca nella piscina dell’Etihad Arena, sede dei2021 diin. Nella piscina da 25 metri di Abu Dhabi batterie dei 100 stile libero che hanno riguardato l’Italia e in cui dei segnali sono arrivati. Il riferimento è ad, argento negli ultimi Europei ina Kazan, che ha realizzato ildelle batterie di 46.30, preceduto dal talentuoso canadese Joshua Liendo Edwards (46.26) nel computo complessivo. Una prova in gestione quella del torinese che ha saputo distribuire bene lo sforzo, con un passaggio ai 50 metri non esagerato da 22.34. Nelle semifinali assisteremo a uno sviluppo diverso nel quale l’azzurro spingerà di più per far valere il proprio peso ...

