“No, ora ve lo dico io”. Silvia Toffanin senza pietà, a Verissimo asfalta Alex Belli e Delia Duran (Di lunedì 20 dicembre 2021) Alex Belli e Delia Duran sono stati ospiti della puntata di Verissimo andata in onda domenica 19 dicembre su Canale 5. Un racconto dettagliato e dunque imperdibile davanti alle telecamere di Silvia Toffanin, dove la coppia ha svelato quanto resta da sapere su di loro e sul rapporto dell’attore con Soleil Sorge, che ha messo a dura prova il matrimonio. “Alex ha vissuto in una bolla per tre mesi dove non è riuscito a contenersi. – ha affermato Delia Duran – Lui ha sbagliato e non mi ha portato rispetto. Ma lo amo così tanto che ho deciso di perdonarlo per quello che ha fatto. Credo nel nostro amore che è unico e vero. Noi ci amiamo per quello che siamo”. Silvia Toffanin gela ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 dicembre 2021)sono stati ospiti della puntata diandata in onda domenica 19 dicembre su Canale 5. Un racconto dettagliato e dunque imperdibile davanti alle telecamere di, dove la coppia ha svelato quanto resta da sapere su di loro e sul rapporto dell’attore con Soleil Sorge, che ha messo a dura prova il matrimonio. “ha vissuto in una bolla per tre mesi dove non è riuscito a contenersi. – ha affermato– Lui ha sbagliato e non mi ha portato rispetto. Ma lo amo così tanto che ho deciso di perdonarlo per quello che ha fatto. Credo nel nostro amore che è unico e vero. Noi ci amiamo per quello che siamo”.gela ...

