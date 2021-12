Newcastle, a gennaio obiettivo Dzeko: l’Inter non vorrebbe cederlo (Di lunedì 20 dicembre 2021) Edin Dzeko nel mirino del Newcastle. L’attaccante dell’Inter è il primo nome nella lista della spesa nel calciomercato di gennaio della squadra bianconera acquistata di recente dai miliardari. I Magpies potrebbero sferrare l’attacco per prelevare il bosniaco, ma i nerazzurri ovviamente non vogliono cederlo a metà stagione. In caso di offerta irrinunciabile, però, Marotta e Ausilio potrebbero vacillare. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 20 dicembre 2021) Edinnel mirino del. L’attaccante delè il primo nome nella lista della spesa nel calciomercato didella squadra bianconera acquistata di recente dai miliardari. I Magpies potrebbero sferrare l’attacco per prelevare il bosniaco, ma i nerazzurri ovviamente non voglionoa metà stagione. In caso di offerta irrinunciabile, però, Marotta e Ausilio potrebbero vacillare. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Newcastle gennaio Inter, dall'Inghilterra: il Newcastle vuole Dzeko Commenta per primo Anche Edin Dzeko finisce nel radar del Newcastle , determinato a stravolgere a gennaio la rosa. Lo riporta il Sun secondo il quale i Magpies, oltre al bosniaco, vorrebbero per l'attacco anche Anthony Martial in uscita dal Manchester United.

Marotta vuole riportarlo a Milano: c'è però un ostacolo per l'Inter ...la fase di 'epurazione' al Barcellona che in vista della finestra del mercato di gennaio dovrà ... ma sulle sue tracce di sarebbero anche i cugini dell'Everton e il Newcastle del fondo ...

