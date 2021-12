Mattarella | è il giorno dei titoli di coda con diplomatici e alte cariche ' Troppo spazio ai no vax'

Advertising

bb91687509 : RT @NatMarmo: Ho letto su FB che Scanzi ad Accordi & Disaccordi avrebbe detto l'altro giorno: è dura ammetterlo, se abbiamo Mattarella lo d… - DicePatrizia : RT @NatMarmo: Ho letto su FB che Scanzi ad Accordi & Disaccordi avrebbe detto l'altro giorno: è dura ammetterlo, se abbiamo Mattarella lo d… - NatMarmo : Ho letto su FB che Scanzi ad Accordi & Disaccordi avrebbe detto l'altro giorno: è dura ammetterlo, se abbiamo Matta… - bisagnino : Mattarella, parole indegne fino all’ultimo giorno contro chi giustamente rifiuta di obbedire agli ordini della fecc… - greenpassnews : Mattarella, parole indegne fino all’ultimo giorno contro chi giustamente rifiuta di obbedire agli ordini della fecc… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella giorno

Sky Tg24

- È uno scambio di auguri segnato dall'addio di Sergioalla presidenza della Repubblica. L'occasione, lo scambio di auguri. con i rappresentanti delle istituzioni, ma anche il saluto agli ...'Io nel 2015 ho fatto eleggereal quarto scrutinio', ha continuato. Silvio continua a ... L'ordine del? Beh... Il Quirinale. Sempre oggi il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ...Da Berlusconi a Draghi passando per Moratti, quale candidato al Quirinale sosterrà il Movimento Cinque Stelle? Parla Giuseppe Conte ...ROMA (ITALPRESS) – “Siamo ancora chiamati alla prudenza e alla responsabilità ma ci siamo dotati di strumenti adeguati, non ci sentiamo più in balia degli eventi”. Lo ha detto il presidente della Repu ...