Italia-Iran oggi, amichevole calcio a 5: programma, orario, canale tv, streaming in chiaro (Di lunedì 20 dicembre 2021) Per la nazionale Italiana di calcio a 5 è arrivato il momento di tornare in campo. Gli uomini di Massimiliano Bellarte, in vista dell’avvicinamento agli Europei 2022, che si dovrebbero tenere – condizioni sanitarie permettendo – in Olanda all’inizio del nuovo anno sfideranno infatti in quel di Salsomaggiore Terme l’Iran, in un doppio test amichevole. Il primo oggi, lunedì 20 dicembre 2021, in quella che sarà la prima sfida alla squadra che al Mondiale di qualche mese fa, dove l’Italia non era presente, ha stupito tutti arrivando sino ai quarti di finale. Andiamo a scoprire il programma, l’orario, e i canali tv e streaming della partita. Una sfida che inizierà alle ore 18.15, con diretta tv su Raisport +HD. Lunedì 20 dicembre ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 dicembre 2021) Per la nazionalena dia 5 è arrivato il momento di tornare in campo. Gli uomini di Massimiliano Bellarte, in vista dell’avvicinamento agli Europei 2022, che si dovrebbero tenere – condizioni sanitarie permettendo – in Olanda all’inizio del nuovo anno sfideranno infatti in quel di Salsomaggiore Terme l’, in un doppio test. Il primo, lunedì 20 dicembre 2021, in quella che sarà la prima sfida alla squadra che al Mondiale di qualche mese fa, dove l’non era presente, ha stupito tutti arrivando sino ai quarti di finale. Andiamo a scoprire il, l’, e i canali tv edella partita. Una sfida che inizierà alle ore 18.15, con diretta tv su Raisport +HD. Lunedì 20 dicembre ...

