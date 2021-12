Ha un solo braccio e vince la gara delle schiacciate | fenomeno Enmanuel

Advertising

Riccard610 : @ellygatta81 @giorgiogilestro @Nicola_Bressi Io solo dolorino al braccio, sia con Pfizer che con il booster Moderna… - mirkoblues : Bambino Se fosse sempre natale Saresti in braccio a Dio e i tuoi sogni sarebbero addobbati di dolci ricordi Se il m… - enrigoletto : @GeoxyMo @erroriarbitrali Ora dimmi cosa conta il braccio largo di jesus o la spinta presunta di ghoulam. Questo è… - pantana21 : Giroud:' papà guarda posso strangolarlo con un braccio solo! ' #MilanNapoli - Lucia39134555 : RT @ottogattotto: Si mormora che la #ProcuradiFirenze sia il braccio armato della sinistra italiana e per questo tutto le si perdona. Quell… -

Ultime Notizie dalla rete : solo braccio

Corriere dello Sport

Hansel Enmanuel, diciassettenne di 193 centimetri della Repubblica Dominicana, gioca a basket con un. La disabilità non gli ha impedito di trionfare nella gara delle schiacciate del City of Palm Classic, torneo per liceali che si tiene ogni anno a Fort Myers, in Florida.Giroud non si muove, allarga anzi le gambe per non ostacolare l'avversario,alza un poco la ...è stato quello che ha fatto cadere Giroud e non può aver subito fallo se no alzava subito il...La moglie Daniela racconta il percorso di riabilitazione a cui si sta sottoponendo Alex: «Il programma ha permesso progressi costanti. Certo, le battute d'arresto ci sono e possono ancora verificarsi» ...TREVISO - Fiammata dalla bombola di gpl: 62enne ustionato ed esplosione scongiurata. L'incidente domestico è avvenuto stamattina, 20 dicembre, in via Ghirada a Treviso. Erano da ...