GF Vip 6, spoiler 20 dicembre: Barù e Nathaly Caldonazzo nuovi Vipponi (Di lunedì 20 dicembre 2021) Questa sera, lunedì 20 dicembre 2021, andrà in onda una nuova puntata del GF Vip 6. Le anticipazioni rivelano che nel corso della diretta odierna varcheranno la porta rossa due nuovi concorrenti. Stiamo parlando di Barù e Nathaly Caldonazzo. Gli occhi saranno puntati anche sul televoto a sette, aperto venerdì scorso. Il preferito sarà immune, e dovrà mandare in nomination uno degli altri sei gieffini. Va precisato che quest’oggi non ci sarà nessuna eliminazione dal gioco. GF Vip 6, ci sono delle novità Mancano pochissime ore alla ventinovesima puntata del GF Vip 6. Questa sera, lunedì 20 dicembre 2021, Alfonso Signorini condurrà la penultima diretta che precede Natale. Stasera, entreranno all’interno della Casa di Cinecittà un uomo ed una donna. Ad arricchire il cast del Grande ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 20 dicembre 2021) Questa sera, lunedì 202021, andrà in onda una nuova puntata del GF Vip 6. Le anticipazioni rivelano che nel corso della diretta odierna varcheranno la porta rossa dueconcorrenti. Stiamo parlando di. Gli occhi saranno puntati anche sul televoto a sette, aperto venerdì scorso. Il preferito sarà immune, e dovrà mandare in nomination uno degli altri sei gieffini. Va precisato che quest’oggi non ci sarà nessuna eliminazione dal gioco. GF Vip 6, ci sono delle novità Mancano pochissime ore alla ventinovesima puntata del GF Vip 6. Questa sera, lunedì 202021, Alfonso Signorini condurrà la penultima diretta che precede Natale. Stasera, entreranno all’interno della Casa di Cinecittà un uomo ed una donna. Ad arricchire il cast del Grande ...

Advertising

zazoomblog : SPOILER GF Vip: svelati i nomi dei nuovi concorrenti - #SPOILER #svelati #nuovi #concorrenti - Diregiovani : Spoiler di #Mattino5. Questa sera nella casa del #GfVip6 rientrerà #AlexBelli per per un confronto. L’incontro sarà… - Heidy_VIP_ : Mi fate ridere quando scrivete gli spoiler qua sopra. È totalmente inutile avvisare visto che i tweet si vedono per intero ?? - infoitcultura : Grande Fratello Vip, clamoroso spoiler: 'Alex non abbandonerà, tutto studiato per creare suspense' - zazoomblog : Grande Fratello Vip clamoroso spoiler di questa sera: Alex non abbandonerà tutto studiato per creare suspense -… -