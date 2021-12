Filippo Scotti nei panni di un gigante (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dice Paolo Sorrentino che non cercava una copia fisica di se stesso. Né qualcuno che ricordasse lui da giovane. Anche se, quando hai davanti il regista de La grande bellezza e Filippo Scotti, l’attore quasi esordiente che è protagonista del suo ultimo film, È stata la mano di Dio, è inevitabile vedere una qualche reminiscenza corporea: i capelli ricci e naturalmente scompigliati, un naso con personalità. Ma, soprattutto, la postura, il suo modo di presentarsi al mondo, una timidezza affascinante. Se si assomigliano adesso con 30 anni di differenza, è facile scoprire perché il cineasta abbia visto in questo ragazzo il suo io adolescente. Eppure, anche così, per Scotti non è stato facile ottenere il ruolo. «Sono passato attraverso quattro o cinque provini. All’inizio sapevo solo che era per un film di Sorrentino, che raccontava la vita ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dice Paolo Sorrentino che non cercava una copia fisica di se stesso. Né qualcuno che ricordasse lui da giovane. Anche se, quando hai davanti il regista de La grande bellezza e, l’attore quasi esordiente che è protagonista del suo ultimo film, È stata la mano di Dio, è inevitabile vedere una qualche reminiscenza corporea: i capelli ricci e naturalmente scompigliati, un naso con personalità. Ma, soprattutto, la postura, il suo modo di presentarsi al mondo, una timidezza affascinante. Se si assomigliano adesso con 30 anni di differenza, è facile scoprire perché il cineasta abbia visto in questo ragazzo il suo io adolescente. Eppure, anche così, pernon è stato facile ottenere il ruolo. «Sono passato attraverso quattro o cinque provini. All’inizio sapevo solo che era per un film di Sorrentino, che raccontava la vita ...

EmanueleMaramai : Bellissimo #EstatalamanodiDio, soprattutto la scena in cui Filippo Scotti s'è scopato una settantenne. Com'è stato?… - ay4huasca : filippo scotti comunque una scoperta - Mio_Capitano_10 : RT @elia_amato: Ho visto #EstatalamanodiDio a #Venezia78. Lo rivedo su Netflix dopo 3 mesi e il pensiero non cambia: Sorrentino è un poeta,… - elia_amato : Ho visto #EstatalamanodiDio a #Venezia78. Lo rivedo su Netflix dopo 3 mesi e il pensiero non cambia: Sorrentino è u… - VivInterNews : RT @fdrc_86: #EstatalamanodiDio scava nel nostro profondo. Mentre lo si guarda, si viene immersi in una bellezza malinconica e struggente,… -