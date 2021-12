De Luca vieta le feste di scuola, quelle di laurea e quelle di compleanno (Di lunedì 20 dicembre 2021) di Monica De Santis In origine si minacciava di inviare i carabinieri con i lanciafiamme contro coloro che avrebbero organizzato le feste di laurea. Ora il governatore De Luca non incita all’uso del lanciafiamme, ma comunque firma un’ordinanza nella quale vieta le feste scolastiche, le feste di laurea e quelle di compleanno nei locali al chiuso. L’ordinanza numero 28 firmata del Presidente Vincenzo De Luca, che contiene ulteriori misure di contenimento del contagio da Covid-19, ha effetto immediato e implica che: Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e fermo restando l’obbligo di rispetto delle disposizioni nazionali e regionali ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 20 dicembre 2021) di Monica De Santis In origine si minacciava di inviare i carabinieri con i lanciafiamme contro coloro che avrebbero organizzato ledi. Ora il governatore Denon incita all’uso del lanciafiamme, ma comunque firma un’ordinanza nella qualelescolastiche, ledidinei locali al chiuso. L’ordinanza numero 28 firmata del Presidente Vincenzo De, che contiene ulteriori misure di contenimento del contagio da Covid-19, ha effetto immediato e implica che: Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e fermo restando l’obbligo di rispetto delle disposizioni nazionali e regionali ...

