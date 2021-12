Cile | il presidente uscente si congratula con il neo eletto Gabriel Boric

Advertising

Iluscente del, Sebastian Pinera, si congratula con il neo eletto Gabriel Boric, durante una conferenza stampa a Santiago. "Gabriel Boric sara' ildi tutte le cilene e di tutti ..." Sarò ildeldi tutti i cileni e non governerò solo tra quattro mura. È cominciata una stagione di cambiamenti e di giustizia sociale ", ha detto ancora Boric nel suo discorso della ...Gabriel Boric, 35enne ex sindacalista del movimento studentesco e attuale leader della coalizione di sinistra Pacto Apruebo Dignidad, ha vinto le elezioni presidenziali in Cile, sconfiggendo il candid ...Il presidente uscente del Cile, Sebastian Pinera, si congratula con il neo eletto Gabriel Boric, durante una conferenza stampa a Santiago.