(Di lunedì 20 dicembre 2021)di, 20 dicembre 2021 - Si delinea il tracciato dellaedizione 2022, la cui presentazione ufficiale è prevista per il 13 gennaio . Confermata la partenza dadi ...

Advertising

Naz_Viareggio : Ciclismo: Tirreno Adriatico, prime due tappe a Lido di Camaiore e Sovicille -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Tirreno

LA NAZIONE

Lido di Camaiore, 20 dicembre 2021 - Si delinea il tracciato della- Adriatico edizione 2022, la cui presentazione ufficiale è prevista per il 13 gennaio . ...esponenti mondiali del, ...su strada, il calendario 2022 GENNAIO Vuelta a San Juan: dal 30/01 al 6/02 FEBBRAIO Volta ... 27/02 MARZO Trofeo Laigueglia: 2/03 Strade Bianche: 5/03 Parigi - Nizza: dal 6/03 al 13/03...Lido di Camaiore, 20 dicembre 2021 - Si delinea il tracciato della Tirreno-Adriatico edizione 2022, la cui presentazione ufficiale è prevista per il 13 gennaio. Confermata la partenza da Lido di Camai ...Si delinea il percorso della Tirreno – Adriatico, ma resta ancora in dubbio il classico finale di San Benedetto del Tronto ...