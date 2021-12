Biathlon | le percentuali al poligono degli italiani Lukas Hofer guida la classifica degli azzurri

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Ilha visto andare in scena per la Coppa del Mondo 2021-2022 in Francia, ad Annecy, la quarta tappa del circuito maggiore. Nell’ultima tornata di gare sia al maschile che al femminile sono state disputate sprint, pursuit e mass start. Sono stati otto gliprotagonisti, quattro per genere: tra gli uomini erano al via, Thomas Bormolini, Tommaso Giacomel e Daniele Cappellari, mentre tra le donne vi erano Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Federica Sanfilippo e Linda Zingerle. Il migliore dopo la quarta tappa stagionale, tra coloro che hanno sparato un numero significativo di colpi (oltre 100), è, che si attesta al di sopra dell’86% complessivo, con 131/152. Tra le donne, invece, la migliore, tra coloro che sono state sempre presenti, è Dorothea ...

OA Sport

5 km di Le Grand - Bornard (Francia), quarta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2021 - 2022.