Biagio D'Anelli nei guai: richiesto confronto tra la sua fidanzata e Miriana (Di lunedì 20 dicembre 2021) Biagio D'Anelli entrato da poco nella casa del Grande Fratello Vip 2021, ha stretto immediatamente un legame con Miriana Trevisan. Ci sono stati molti momenti di coccole tra l'editorialista e l'ex ragazza di Non è la Rai, ma i due non sono mai andati oltre, anche perché fuori dalla casa Biagio ha una fidanzata, Silvana Curcio. La donna che è al centro delle attenzioni amorose dell'opinionista è Silvana Curcio, contemporanea di Biagio. Quest'ultimo ha parlato spesso della sua ragazza e non ha mai nascosto il suo desiderio di costruire un futuro insieme a lei. In una chiacchierata con Aldo Montano, Biagio ha spiegato che la sua ragazza vive e lavora in Germania, a Stoccarda per l'esattezza. Vivendo una storia importante ma a distanza, Biagio ha ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 20 dicembre 2021)D'entrato da poco nella casa del Grande Fratello Vip 2021, ha stretto immediatamente un legame conTrevisan. Ci sono stati molti momenti di coccole tra l'editorialista e l'ex ragazza di Non è la Rai, ma i due non sono mai andati oltre, anche perché fuori dalla casaha una, Silvana Curcio. La donna che è al centro delle attenzioni amorose dell'opinionista è Silvana Curcio, contemporanea di. Quest'ultimo ha parlato spesso della sua ragazza e non ha mai nascosto il suo desiderio di costruire un futuro insieme a lei. In una chiacchierata con Aldo Montano,ha spiegato che la sua ragazza vive e lavora in Germania, a Stoccarda per l'esattezza. Vivendo una storia importante ma a distanza,ha ...

Advertising

fanpage : Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli si scambiano alcuni baci a stampo davanti a tutti. Ormai la loro simpatia recipr… - OLDSCHO31061850 : Fate un opera caritatevole per il Natale come se stesse facendo beneficenza. Se quell IPPOPOTAMO della Bruganelli n… - zazoomblog : GF Vip Miriana Trevisan prova a baciare Biagio D’Anelli - #Miriana #Trevisan #prova #baciare - novasocialnews : Grande Fratello Vip, Biagio D'Anelli e Miriana Trevisan a un passo dal bacio - infoitcultura : Miriana Trevisan messa in guardia da un’ex di Biagio D’Anelli: “Ti farà soffrire” -