Barista chiede il Green pass a tre clienti | pestato a sangue | finisce in ospedale

Ultime Notizie dalla rete : Barista chiede

Quando i tre sono entrati, ilha chiesto a loro con cortesia di mostrare il Green Pass. I tre si sono rifiutati, ordinando al gestore di portare loro da bere. A quel punto il 31enne cinese li ...Argomenti trattatipicchiato perchèil green passil green pass e viene picchiato Picchiato per avver chiesto i green pass: la storia di unUncinese di ...E' successo nel comune di Stradella: gli autori del pestaggio denunciati per lesioni e multati per essersi seduti al tavolo senza certificato ...Pestato per aver chiesto il green pass a tre clienti. È la disavventura capitata ad un 31enne di nazionalità cinese, gestore di un bar in provincia ...