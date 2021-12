Zeman | «Spalletti è un bravo allenatore | ma con Totti ha sbagliato Spero che con Insigne vada meglio»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 19 dicembre 2021) L’del Foggia, Zdenek, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Tra i temi affrontati anche quello riguardante il rinnovo di Lorenzo. Ha tirato in causa quanto accaduto, ai tempi della Roma, tra. “Se vuole giocare ancora ad alto livello gli consiglio di non andare in Canada. Lui con me si è sempre dichiarato un Napoletano Doc e quindiche resti. Quando stava a Pescara con me scappava sempre a Napoli. Luciano? Per me è un, ma conhache conle coseno” L'articolo ilNapolista.