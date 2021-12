WWE | Rok-C | giovane campionessa ROH | ha partecipato a dei tryout

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 19 dicembre 2021) La WWE è sempre a caccia di talenti giovani da inserire nelle classi del Performance Center nella speranza di scovare i campioni e le campionesse del futuro, da formare e plasmare sotto le istruzioni degli allenatori. Agli ultimi provini svolti il 15, 16 e 17 dicembre tra i tanti giovani haanche lafemminile in carica della Ring Of Honor Rok-C. Ha attirato l’attenzione La Ring Of Honor si è fermata ufficialmente nelle scorse settimane, almeno fino al prossimo Aprile. Prima della pausa forzata si è svolto il PPV Final Battle dove Rok-C ha difeso il titolo femminile, conquistato a soli 20 anni a settembre di quest’anno. Titolo che continuerà a difendere, la prossima sfida sarà infatti contro la Reina de Reinas ed exImpact Knockouts Deonna Purrazzo. Rok-C, vero nome Carla Gonzalez, è ...