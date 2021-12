Vaccino obbligatorio e green pass valido solo per 5 mesi: ecco l’ulteriore stretta in arrivo (Di domenica 19 dicembre 2021) Roma, 19 dic – Non solo il lockdown per il periodo delle festività (e forse anche oltre). Il governo, che potrebbe annunciare una nuova stretta il prossimo 23 dicembre, lavora anche ad altre misure. Dall’estensione del Vaccino obbligatorio alla riduzione della durata del green pass. Vaccino obbligatorio per altre categorie di lavoratori La prima misura allo studio della cabina di regia sarebbe quella di ampliare il Vaccino obbligatorio (oggi previsto di fatto solo per il personale della sanità, della scuola e delle forze dell’ordine) anche ad altri lavoratori. Nello specifico, quelli a diretto contatto con il pubblico. Il tampone negativo, insomma, non sarebbe per loro più sufficiente. Se ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 19 dicembre 2021) Roma, 19 dic – Nonil lockdown per il periodo delle festività (e forse anche oltre). Il governo, che potrebbe annunciare una nuovail prossimo 23 dicembre, lavora anche ad altre misure. Dall’estensione delalla riduzione della durata delper altre categorie di lavoratori La prima misura allo studio della cabina di regia sarebbe quella di ampliare il(oggi previsto di fattoper il personale della sanità, della scuola e delle forze dell’ordine) anche ad altri lavoratori. Nello specifico, quelli a diretto contatto con il pubblico. Il tampone negativo, insomma, non sarebbe per loro più sufficiente. Se ...

Corriere : ?? #Vaccino obbligatorio per tutti i lavoratori, #mascherine all'aperto, #tampone per i grandi eventi: tutte le misu… - GuidoDeMartini : ?? LIBERTÀ ?? DA quando è stato imposto l’obbligo vaccinale e poi il pass, i Tweet di protesta, i voti in aula sempre… - lameduck1960 : @mimmoderasmo @nausica_77 Lo vada a raccontare ai datori di lavoro per i quali il GP è obbligatorio ed è sinonimo di vaccino. - panto908 : RT @Valenti44837922: Argentina: “morta bambina di tre anni poco dopo la vaccinazione covid”. L’Argentina ha autorizzato ad ottobre il vacci… - qnazionale : Covid, Bassetti: 'Il Green pass ha fallito? No, servono più controlli' -