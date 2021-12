Sci di fondo oggi | Team Sprint Dresda 2021 | orari | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di domenica 19 dicembre 2021) Seconda giornata di Coppa del mondo di sci diin quel di, ed è un’altra mattina dedicata alle gare veloci. Stavolta si tratta di, là dove il mondo deldibatte da lungo tempo circa l’opportunità di continuare a gareggiare in terra tedesca. L’Italia schiererà tre squadre, nel complesso. La femminile vedrà di scena Greta Laurent e Nicole Monsorno, e gareggerà nella seconda semifinale. Per quanto riguarda gli uomini, Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani avranno il compito di passare la prima semifinale, mentre per Michael Hellweger e Simone Mocellini la questione riguarda invece la seconda semifinale. Il format è sempre quello usuale: passano direttamente le prime due di ogni batteria più i sei migliori tempi di ripescaggio. La Coppa del Mondo di sci di ...

Advertising

Yaxara : @ele_ctric Grazie! (Sì, il fondo è stata una bellissima scoperta perché dello sci di discesa e tutti i cazzilli ann… - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci di Fondo - Coppa Italia: Lucia Scardoni vince la 10Km individuale in classico di Dobbiaco. - FondoItalia : Sci di Fondo - Coppa Italia: a Dobbiaco vince la 15Km individuale Giandomenico Salvadori - FondoItalia : Sci di Fondo - Coppa Italia: Lucia Scardoni vince la 10Km individuale in classico di Dobbiaco. - FondoItalia : Fondo - Pellegrino: 'La forma sta crescendo; l'obiettivo è a febbraio, voglio essere pronto e lo sarò' -

Ultime Notizie dalla rete : Sci fondo

Federico Pellegrino ha centrato il primo podio stagionale nella sprint a tecnica libera maschile di Coppa del mondo didi, disputata a Dresda, in Germania. Il 31enne appartenente al Gruppo Sportivo Fiamme Oro (che sulla stessa pista si era imposto nel 2018 e 2020) ha mancato il gradino più alto del podio ...Tornano a popolarsi, grazie anche alle ultime nevicate, le piste dae gli impianti di risalita in Toscana. E la Regione sostiene la ripartenza con 732 mila euro di contributi aperduto sulle spese di funzionamento e manutenzione: per assicurare anche ...Seconda giornata di Coppa del mondo di sci di fondo in quel di Dresda, ed è un'altra mattina dedicata alle gare veloci. Stavolta si tratta di team sprint, là dove il mondo del fondo dibatte da lungo t ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Individuale femminile di ieri - Individuale maschile di ieri (Pellegrino 2°) Buon mattino a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle t ...