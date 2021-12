Sci alpino, Sofia Goggia concede il bis e vince il superG di Val d’Isere! Sul podio anche Elena Curtoni (Di domenica 19 dicembre 2021) Non la ferma più nessuno! Sofia Goggia concede il bis in Val d’Isere e, dopo la discesa libera, conquista anche il superG in terra francese, centrando la sedicesima vittoria della carriera in Coppa del Mondo, la quinta di una stagione finora memorabile. Semplicemente fenomenale la bergamasca, che ha gestito nella parte alta, meno adatta alle sue caratteristiche, per poi scatenarsi nella parte centrale e finale, dove ha fatto la differenza rispetto a tutte le avversarie. E’ stata un’altra domenica da Valanga Rosa, anche se il sogno di un podio tutto azzurro è stato spezzato dalla norvegese Ragnhild Mowinckel, seconda al traguardo a 33 centesimi da Goggia e che non saliva sul podio in superG dal dicembre 2018, quando ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) Non la ferma più nessuno!il bis in Val d’Isere e, dopo la discesa libera, conquistailin terra francese, centrando la sedicesima vittoria della carriera in Coppa del Mondo, la quinta di una stagione finora memorabile. Semplicemente fenomenale la bergamasca, che ha gestito nella parte alta, meno adatta alle sue caratteristiche, per poi scatenarsi nella parte centrale e finale, dove ha fatto la differenza rispetto a tutte le avversarie. E’ stata un’altra domenica da Valanga Rosa,se il sogno di untutto azzurro è stato spezzato dalla norvegese Ragnhild Mowinckel, seconda al traguardo a 33 centesimi dae che non saliva sulindal dicembre 2018, quando ...

