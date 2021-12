Papa Francesco e il messaggio sugli ultimi: “La violenza sulle donne è satanica e il sovraffollamento delle carceri è disumano” (Di domenica 19 dicembre 2021) “La violenza sulle donne è satanica e il sovraffollamento delle carceri è disumano”. Non usa giri di parole Papa Francesco rispondendo alle domande di quattro persone che hanno perso tutto tranne la speranza di riscattarsi. Bergoglio, nello speciale Tg5 Francesco e gli invisibili. Il Papa incontra gli ultimi, ideato e curato dal vaticanista Mediaset, Fabio Marchese Ragona, dà voce a coloro che sono vittime della cultura dello scarto, come denuncia spesso lo stesso Pontefice. Davanti a Francesco ci sono Giovanna, una madre di quattro figli vittima di violenze domestiche, rimasta senza lavoro e senza casa durante la pandemia; Maria, una senzatetto che ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) “Lae il”. Non usa giri di parolerispondendo alle domande di quattro persone che hanno perso tutto tranne la speranza di riscattarsi. Bergoglio, nello speciale Tg5e gli invisibili. Ilincontra gli, ideato e curato dal vaticanista Mediaset, Fabio Marchese Ragona, dà voce a coloro che sono vittime della cultura dello scarto, come denuncia spesso lo stesso Pontefice. Davanti aci sono Giovanna, una madre di quattro figli vittima di violenze domestiche, rimasta senza lavoro e senza casa durante la pandemia; Maria, una senzatetto che ha ...

Advertising

vaticannews_it : #19dicembre Ecco chi è il giovane di Ivrea morto nel 1944 a 20 anni per soccorrere un soldato tedesco, che… - Agenzia_Ansa : 'Non fatevi contagiare dal virus dell'individualismo' dice il Papa agli studenti dell'Università Cattolica. Frances… - fattoquotidiano : Abusi e sfruttamento delle suore, le denunce già dal 2018 ma nella Chiesa non è cambiato nulla. Nonostante i richia… - johnny67_ : Francesco e gli invisibili: davvero un programma emozionante quello andato in onda stasera su Canale 5. Papa France… - CiaoKarol : Papa Francesco: “La violenza sulle donne è come satanismo”: “E’ tanto, tanto grande il numero di donne picchiate, a… -