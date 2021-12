Palermo-Bari 0-0 | un tempo per parte | i rosa soffrono e non pungono i pugliesi in 10

(Di domenica 19 dicembre 2021) Si chiude in parità il big match del "Barbera" trapadroni del gioco e della gara per l'intera prima frazione, il rosso a Terranova cambia la partita ma inero non riescono a trovare lucidità e qualità per vincerla

Abbiamo già parlato die anche di molti derby regionali tra i quali spicca Messina Catania, adesso però spendiamo qualche parola in più sulla volata per il titolo di campione d'inverno ...Ilguida la classifica di Serie C - Girone C con 40 , la Turris é in seconda posizione con ila 32 . Tabellino PAGANESE: Baiocco P., Bianchi E. (dal 42 st Murolo M.), Cretella C. (dal 31 ...Pari che lascia i giochi aperti in Serie C girone C tra Palermo e Bari, seconda contro prima. Occasione persa per i rosanero, apparsi sterili e con poche idee anche in virtù delle tante assenze che pe ...Finisce 1-1 il derby del Torre fra Paganese e Turris. I gol entrambi nella ripresa: azzurrostellati in vantaggio con Tissone, pari Turris con Leonetti; di mezzo, il rigore calciato proprio ...