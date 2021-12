Marotta: «Brozovic vuole restare, fiducioso per il suo rinnovo» (Di domenica 19 dicembre 2021) Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di 90° Minuto, facendo il punto sul rinnovo di Marcelo Brozovic Beppe Marotta ai microfoni di 90° Minuto ha fatto il punto sul rinnovo di Brozovic. Le sue parole. rinnovo Brozovic – «Abbiamo alcuni temi da affrontare, siamo contenti dei giocatori in scadenza, speriamo di portare a termine con profitto per tutti le negoziazioni. Brozovic ha manifestato di voler rimanere, ora dobbiamo contrattare a livello economico che è la parte più difficile. Ma sono fiducioso». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 dicembre 2021) Beppeha parlato ai microfoni di 90° Minuto, facendo il punto suldi MarceloBeppeai microfoni di 90° Minuto ha fatto il punto suldi. Le sue parole.– «Abbiamo alcuni temi da affrontare, siamo contenti dei giocatori in scadenza, speriamo di portare a termine con profitto per tutti le negoziazioni.ha manifestato di voler rimanere, ora dobbiamo contrattare a livello economico che è la parte più difficile. Ma sono». L'articolo proviene da Calcio News 24.

