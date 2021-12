(Di domenica 19 dicembre 2021)l’sul110: sarà cancellato ildi 25.000 euro previsto per le ville unifamiliari. Secondo quanto si apprende, la maggioranza hal’intesa con il governo per superare il paletto mentre resterebbe il vincolo del 30% di lavori completati entro il 30 giugno. L’intesa raggiunta sarà contenuta in un emendamento riformulato alla legge di bilancio, all’esame della commissione Bilancio del Senato. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

zazoomblog : Manovra 2022 trovato accordo su superbonus 110: salta tetto Isee - #Manovra #trovato #accordo #superbonus - udine20 : Approvata la manovra finanziaria 2022 della Giunta Fedriga, 'la più ricca della storia del Fvg' -… - udine20 : Approvata la manovra finanziaria 2022 della Giunta Fedriga, 'la più ricca della storia del Fvg' -… - italiaserait : Manovra 2022, trovato accordo su superbonus 110: salta tetto Isee - fisco24_info : Manovra 2022, trovato accordo su superbonus 110: salta tetto Isee: L'intesa raggiunta sarà contenuta in un emendame… -

Ultime Notizie dalla rete : Manovra 2022

... la cui sperimentazione triennale scade a fine anno, nelci sarà Quota 102 (64 anni di età e ... Nellac'è anche la proroga di un anno per l'Ape social, con l'allargamento dell'elenco dei ...L'intesa raggiunta sarà contenuta in un emendamento riformulato alla legge di bilancio. Accordo su edili in pensione con 32 anni di contributi, trovato l'accordo sul superbonus: sarà cancellato il tetto Isee di 25.000 euro previsto per le ville unifamiliari. Secondo quanto si apprende, la maggioranza ha trovato l'intesa con il ...Superbonus 110%, niente tetto Isee per le villette, allargamento al fotovoltaico, incluse le barriere architettoniche e lavori trainati allineati a quelli trainanti: queste, secondo quanto ...“È una legge di Stabilità che punta sullo sviluppo e sulla crescita di una Regione che non si accontenta di essere quella che ha aumentato di ...