LIVE Sci di fondo, Team Sprint Dresda 2021 in DIRETTA: Svezia I vince la finale femminile, Norvegia II trionfa tra gli uomini. L’Italia sfiora il podio (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.00 Per oggi è tutto, grazie per averci seguito, buona domenica a tutte e a tutti! 12.57 Da questa tappa cittadina sono però arrivati segnali importanti dagli azzurri, che danno fiducia per il prosieguo della stagione. 12.55 Si chiude così dunque la tappa di Dresda di Coppa del Mondo di sci di fondo, nel segno della Svezia e della Norvegia, considerando anche i risultati di ieri della Sprint individuale. 12.53 Davvero un peccato per gli azzurri, che non salgono sul podio per soli due decimi; resta comunque da sottolineare la buona prestazione di Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani. 12.51 Ecco la classifica completa con distacchi: 1 Norvegia II 14:19.34 2 Norvegia I ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.00 Per oggi è tutto, grazie per averci seguito, buona domenica a tutte e a tutti! 12.57 Da questa tappa cittadina sono però arrivati segnali importanti dagli azzurri, che danno fiducia per il prosieguo della stagione. 12.55 Si chiude così dunque la tappa didi Coppa del Mondo di sci di, nel segno dellae della, considerando anche i risultati di ieri dellaindividuale. 12.53 Davvero un peccato per gli azzurri, che non salgono sulper soli due decimi; resta comunque da sottolineare la buona prestazione di Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani. 12.51 Ecco la classifica completa con distacchi: 1II 14:19.34 2I ...

