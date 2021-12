LIVE Sci alpino, SuperG Val d’Isere 2021 in DIRETTA: Sofia Goggia sfida Mikaela Shiffrin, Federica Brignone per il bis (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca della discesa libera – La classifica generale di Coppa del Mondo Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG femminile in Val d’Isère (Francia), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2021-2022. Tutte a caccia di Sofia Goggia? La bergamasca ha vinto la settima discesa libera consecutiva ieri davanti a Breezy Johnson ed ha confermato uno stato di forma smagliante. La fuoriclasse azzurra partirà con il pettorale numero 5 e darà tutto per mantenere la leadership di Coppa del Mondo conquistata ieri. L’ultimo SuperG in quel di St.Moritz l’ha vinto Federica Brignone che con il 7 può provare a bissare il ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronaca della discesa libera – La classifica generale di Coppa del Mondo Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelfemminile in Val d’Isère (Francia), valevole per la Coppa del Mondo di sci-2022. Tutte a caccia di? La bergamasca ha vinto la settima discesa libera consecutiva ieri davanti a Breezy Johnson ed ha confermato uno stato di forma smagliante. La fuoriclasse azzurra partirà con il pettorale numero 5 e darà tutto per mantenere la leadership di Coppa del Mondo conquistata ieri. L’ultimoin quel di St.Moritz l’ha vintoche con il 7 può provare a bissare il ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Alta Badia 2021 in DIRETTA: lo show della Gran Risa Luca De Aliprandini sogna l’impresa -… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Val Gardena 2021 in DIRETTA: Dominik Paris 4° nella gara delle sorprese. Vince Bennett, fu… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Val Gardena 2021 in DIRETTA: Dominik Paris 4° nella gara delle sorprese. Vince Bennett fuor… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Sci Sorpresa nella #discesalibera in #ValGardena: out il favoritissimo #Kilde, vince l'americano… - lillydessi : #LIVE #Sci #alpino, #Discesa #ValdIsere in #DIRETTA: #SofiaGoggia, #colpo #doppio! #Vittoria e #primato in… -