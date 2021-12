LIVE Biathlon, Mass Start uomini Le Grand-Bornand in DIRETTA: Jacquelin cerca la fuga, Bormolini e Hofer in lotta per la top-15 (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.10 Da dietro tutti perdono pesantemente da Jacquelin: Hofer purtroppo non ha tenuto la scia di Fillon Maillet e Johannes Boe. 15.09 Jacquelin è uscito dal poligono insieme a Leitner, Claude, Christiansen e Weger, ma il francese prova nuovamente a staccare tutti. 15.08 Due errori per Bormolini, zero per Hofer!! L’azzurro adesso è nono a venti secondi dalla testa! 15.07 Un errore per Jacquelin, dietro sbagliano tutti! 15.06 Entra al terzo poligono Jacquelin con un vantaggio di 17 secondi su chi insegue. 15.04 Jacquelin sembra aver rallentato prima di arrivare alla prima sessione di tiro in piedi per affrontarla più lucidamente. 15.03 Hofer rimane con ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.10 Da dietro tutti perdono pesantemente dapurtroppo non ha tenuto la scia di Fillon Maillet e Johannes Boe. 15.09è uscito dal poligono insieme a Leitner, Claude, Christiansen e Weger, ma il francese prova nuovamente a staccare tutti. 15.08 Due errori per, zero per!! L’azzurro adesso è nono a venti secondi dalla testa! 15.07 Un errore per, dietro sbagliano tutti! 15.06 Entra al terzo poligonocon un vantaggio di 17 secondi su chi insegue. 15.04sembra aver rallentato prima di arrivare alla prima sessione di tiro in piedi per affrontarla più lucidamente. 15.03rimane con ...

