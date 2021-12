LIVE Biathlon, Mass Start uomini Le Grand-Bornand in DIRETTA: Bormolini nel gruppo di testa dopo il primo poligono (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00 Da dietro ripartono senza errori Kuehn, Laegreid e Tarjei Boe. 14.59 Trova lo zero Jacquelin che se ne va! 14.58 Hofer da dietro sta facendo fatica ed accusa venti secondi da Jacquelin. 14.57 Si assume tutti i rischi del caso Jacquelin: ieri nell’inseguimento gli è andata male e nella staffetta gli è andata male. 14.56 Perde ancora Latypov: dall’uscita del poligono ha guadagnato 16 secondi sul gruppetto dietro. 14.55 Jacquelin rischia tutto ancora una volta e guadagna su tutti! Il francese ha nove secondi di vantaggio sugli inseguitori. 14.54 Dietro hanno sbagliato Fillon Maillet, Johannes Boe e Samuelsson che si trovano insieme ad Hofer. 14.53 Che rapidità per Bakken che riparte insieme a Latypov! Un errore per Hofer, mentre trova lo zero Bormolini. 14.51 Si porta Fillon ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.00 Da dietro ripartono senza errori Kuehn, Laegreid e Tarjei Boe. 14.59 Trova lo zero Jacquelin che se ne va! 14.58 Hofer da dietro sta facendo fatica ed accusa venti secondi da Jacquelin. 14.57 Si assume tutti i rischi del caso Jacquelin: ieri nell’inseguimento gli è andata male e nella staffetta gli è andata male. 14.56 Perde ancora Latypov: dall’uscita delha guadagnato 16 secondi sul gruppetto dietro. 14.55 Jacquelin rischia tutto ancora una volta e guadagna su tutti! Il francese ha nove secondi di vantaggio sugli inseguitori. 14.54 Dietro hanno sbagliato Fillon Maillet, Johannes Boe e Samuelsson che si trovano insieme ad Hofer. 14.53 Che rapidità per Bakken che riparte insieme a Latypov! Un errore per Hofer, mentre trova lo zero. 14.51 Si porta Fillon ...

