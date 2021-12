Il Toro in casa è una big, 1-0 sul Verona firmato Pobega. Ma che fatica in superiorità numerica per oltre 70’ (Di domenica 19 dicembre 2021) Nell’impianto di casa il gruppo di Juric ha conquistato sei successi e incassato in tutto 20 punti. Un rendimento da grande squadra. Leggi su lastampa (Di domenica 19 dicembre 2021) Nell’impianto diil gruppo di Juric ha conquistato sei successi e incassato in tutto 20 punti. Un rendimento da grande squadra.

gialloblu_gino : @VrBlueandyellow Non gli si può rimproverare NULLA. Col senno di poi, lasciavo andare in porta sanabria e la portav… - Giampaolesimo : @not19_forever Così impari ad aver preferito la gara del secolo di F1 al Toro, ti meriti questo (Se becchi la sign… - teo_acm : RT @GreenMidnight1: Per dare un'idea delle differenze di filosofia fra Juric e Pioli, il Toro, in casa, in vantaggio, in superiorità numeri… - GreenMidnight1 : Per dare un'idea delle differenze di filosofia fra Juric e Pioli, il Toro, in casa, in vantaggio, in superiorità nu… - IVALDO1962 : @ErmannoKilgore Si taglia la testa al toro uno solo tutti a casa, e LUCIA ma i banchi a rotelle.,ancora non lo abbiamo sentito. -