Il 'cristiano' Salvini raddoppia a Natale: se la prende con reddito di cittadinanza e stranieri (Di domenica 19 dicembre 2021) Cosa c'è di meglio - per un sedicente cristiano - sotto Natale che portare un doppio attacco sovranista? Da un lato al reddito di cittadinanza, che non viene visto come moro per aiutare gli ultimi ma ... Leggi su globalist (Di domenica 19 dicembre 2021) Cosa c'è di meglio - per un sedicente- sottoche portare un doppio attacco sovranista? Da un lato aldi, che non viene visto come moro per aiutare gli ultimi ma ...

Advertising

MaralbAzsc : Il ‘cristiano’ Salvini raddoppia a Natale: se la prende con reddito di cittadinanza e stranieri - globalistIT : - LuigiAssecasa : RT @lupovittorio42: #Salvini? Un assenteista in Italia e in Europa. Un uomo bugiardo e nullafacente. IL NULLITÀ TOTALE... Cristiano l'antip… - GiorgioAntonel1 : RT @lupovittorio42: #Salvini? Un assenteista in Italia e in Europa. Un uomo bugiardo e nullafacente. IL NULLITÀ TOTALE... Cristiano l'antip… - marta6X6 : RT @lupovittorio42: #Salvini? Un assenteista in Italia e in Europa. Un uomo bugiardo e nullafacente. IL NULLITÀ TOTALE... Cristiano l'antip… -