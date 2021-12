Florenzi: «È la prima volta che mi capita di vedere un fuorigioco così. Frustrante vedere annullato il gol» (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nel post partita di Milan-Napoli, il terzino del Milan, Alessandro Florenzi, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Domenica Sportiva. Ha commentato il gol annullato per fuorigioco di Giroud. «Quando l’ho rivisto ora, pensavo fosse un’azione diversa. È la prima volta che mi capita di vedere un fuorigioco così. È Frustrante vedere questo gol annullato, si potevano prendere altre decisioni ma non posso nemmeno biasimare l’arbitro per averla presa». «Nulla è perduto, siamo a dicembre, manca mezzo campionato, siamo giustamente arrabbiati per la sconfitta immeritata, ma usciamo dal campo con la consapevolezza di aver fatto una buona partita sotto tanti ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nel post partita di Milan-Napoli, il terzino del Milan, Alessandro, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Domenica Sportiva. Ha commentato il golperdi Giroud. «Quando l’ho rivisto ora, pensavo fosse un’azione diversa. È lache midiun. Èquesto gol, si potevano prendere altre decisioni ma non posso nemmeno biasimare l’arbitro per averla presa». «Nulla è perduto, siamo a dicembre, manca mezzo campionato, siamo giustamente arrabbiati per la sconfitta immeritata, ma usciamo dal campo con la consapevolezza di aver fatto una buona partita sotto tanti ...

