Fiorentina vs Sassuolo | numeri e statistiche

(Di domenica 19 dicembre 2021) Dusan Vlahovic è andato in gol in sei presenze consecutive in campionato, solo un giocatore dellaha fatto meglio in una singola stagione di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria: Gabriel Batistuta (11 nel 1994). Dusan Vlahovic ha segnato 33 gol nel 2021: l’ultimo giocatore a fare meglio in un singolo anno solare in Serie A è stato Gunnar Nordahl nel 1950 (36). Giacomo Raspadori ha segnato quattro reti e fornito quattro assist in questo campionato: tra i giocatori con almeno altrettanti gol e passaggi vincenti nei maggiori cinque campionati europei solo Wirtz, Haaland e Vinicius sono più giovani del neroverde. Per la prima volta in Serie A Lucas Torreira ha sia segnato un gol che fornito un assist vincente. Ilha segnato in tutte le ultime 14 partite di Serie A, non ha mai fatto meglio nel massimo campionato. Il ...