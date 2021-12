Chiara Ferragni Vs Selvaggia Lucarelli, scatta il botta e risposta social: ecco cosa è successo (Di domenica 19 dicembre 2021) E’ stato un vero e proprio botta e risposta sui social quello tra Selvaggia Lucarelli e Chiara Ferragni. Tutto è partito da una recensione, piena di critiche, che la Lucarelli ha scritto su The Ferragnez, la serie tv sulla vita della Ferragni e della sua famiglia. All’articolo Chiara ha risposto con un video sarcastico su Tik Tok in cui si legge: “Quando tutti stanno amando The Ferragnez tranne la persona che scrive male di te dal 2009“. Come ci si aspettava la risposta di Selvaggia sui social non si è fatta attendere: La prima considerazione è: dice “tutti” così come Salvini dice “gli italiani”. Seconda considerazione: “la persona” o non la consideri o, se la ... Leggi su isaechia (Di domenica 19 dicembre 2021) E’ stato un vero e propriosuiquello tra. Tutto è partito da una recensione, piena di critiche, che laha scritto su The Ferragnez, la serie tv sulla vita dellae della sua famiglia. All’articoloha risposto con un video sarcastico su Tik Tok in cui si legge: “Quando tutti stanno amando The Ferragnez tranne la persona che scrive male di te dal 2009“. Come ci si aspettava ladisuinon si è fatta attendere: La prima considerazione è: dice “tutti” così come Salvini dice “gli italiani”. Seconda considerazione: “la persona” o non la consideri o, se la ...

