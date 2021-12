Advertising

sportli26181512 : #Cafu esclusivo: 'Ibrahimovic, l'età è solo un numero. #Milan favorito': L'intervista all'ex di Diavolo e #Roma: 'S… -

Ultime Notizie dalla rete : Cafu esclusivo

Corriere dello Sport

Marcos, invece, da giorni passeggia sorridente, come un turista qualsiasi, e si concede per selfie e autografi . L'ex terzino brasiliano è una delle Legends della Fifa e ieri si è fermato a ...Marcos, invece, da giorni passeggia sorridente, come un turista qualsiasi, e si concede per selfie e autografi . L'ex terzino brasiliano è una delle Legends della Fifa e ieri si è fermato a ...Dalle colonne del Corriere dello Sport, l’ex esterno del Milan, Marcos Cafu, ha parlato dell’attaccante rossonero, Zlatan Ibrahimovic, ancora in grado di fare la differenza a certi ...Le parole del “Pendolino” sullo Special One e sulla sfida tra Milan e Roma Ai microfoni del Corriere dello Sport Cafu ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al lavoro svolto fino ad ora da Mouri ...