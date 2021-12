Basket, Serie A1 2021/2022: Trento espugna Napoli per 72-81 e vola al terzo posto (Di domenica 19 dicembre 2021) Trento sconfigge Napoli per 72-81 nella sfida d’alta classifica della Serie A1 2021/2022 di Basket. I ragazzi di Molin interrompono la striscia di cinque vittorie consecutive dei campani e volano al terzo posto solitario con sedici punti. I trentini conducono le operazioni sin dall’inizio e sono bravi a stroncare sul nascere qualsiasi tentativo di rimonta messo in atto dalla formazione partenopea. Per gli ospiti molto bene Reynolds (17 punti) e Parks (15 punti). Ai padroni di casa, invece, non basta un ottimo Pargo (15 punti). RIVIVI LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA 12^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON IL MATCH – L’inizio è shock per i padroni di casa, con ... Leggi su sportface (Di domenica 19 dicembre 2021)sconfiggeper 72-81 nella sfida d’alta classifica dellaA1di. I ragazzi di Molin interrompono la striscia di cinque vittorie consecutive dei campani eno alsolitario con sedici punti. I trentini conducono le operazioni sin dall’inizio e sono bravi a stroncare sul nascere qualsiasi tentativo di rimonta messo in atto dalla formazione partenopea. Per gli ospiti molto bene Reynolds (17 punti) e Parks (15 punti). Ai padroni di casa, invece, non basta un ottimo Pargo (15 punti). RIVIVI LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA 12^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON IL MATCH – L’inizio è shock per i padroni di casa, con ...

